Elisabeth Borne, Biniam Girmay et George W. Bush: les gagnants et les perdants de la semaine

Les gagnants

Elisabeth Borne

Le patronyme de la nouvelle Première ministre française prête volontiers le flanc au jeu de mots. On a tout entendu sur les chaînes françaises : le jeu des mille Borne, Born(e) to be alive… Ses opposants multiplient les raccourcis : on dit l’hôte de Matignon un peu… bornée, et il ne faudrait pas qu’elle dépasse les… bornes. Les humoristes parisiens ont du pain sur la planche. Les imitateurs, par contre, ont du souci à se faire.

Le paresseux