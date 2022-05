Variole du singe: le nombre de cas augmente en Europe, Emmanuel André fait le point

Après le Royaume-Uni, l’Espagne et le Portugal ont annoncé mercredi à leur tour avoir recensé plus d’une quarantaine de cas suspects ou confirmés de variole du singe, une maladie rare en Europe.

Pour Emmanuel André, il y aurait « 66 infections confirmées ou probables liées à la variole du singe en Europe et au Canada, un virus contre lequel nous n’avons ni traitement ni vaccin. Pourtant les infections liées à se virus émergent augmentaient déjà depuis 20 ans en Afrique Centrale », explique-t-il sur Twitter.

Selon les autorités espagnoles et portugaises, qui ont déclenché une alerte sanitaire nationale, cette maladie rare est peu contagieuse entre humains, dépourvue de traitement et se guérit généralement d’elle-même.

Il s’agit d’une maladie peu fréquente, qui se manifeste généralement par de fièvre, douleurs musculaires, ganglions lymphatiques enflés et éruption cutanée sur les mains et le visage, comme une varicelle, détaille un communiqué des autorités sanitaires de la région de Madrid.

« Nous devons intensifier la surveillance des maladies au niveau international, et arrêter de considérer que les maladies « tropicales » nous épargnent », poursuit-il avant de souligner que le changement climatique change désormais la donne. Selon l’expert belge, « les options thérapeutiques ne sont donc pas nulles. Mais le niveau d’évidence scientifique limité, la disponibilité des antiviraux/vaccins et le manque de préparation à ce risque contribuent largement au fait qu’à ce jour, on « compte les cas » plutôt que les prévenir/traiter ».