Menace de grève chez Ryanair dans les semaines à venir

Les syndicats du personnel de cabine de Ryanair en Belgique, Espagne, France, Portugal et Italie lancent un avertissement à la direction de la première compagnie aérienne européenne. Ils n’hésiteront pas à lancer un mouvement de grève si Ryanair n’apporte toujours pas de réponse à des questions sociales et d’organisation sur la table depuis des mois. Voire des années, depuis les engagements que la low cost irlandaise avait pris au lendemain de la précédente et première grève pan-européenne chez Ryanair, en juillet 2018. Les premières actions, sans doute tournantes entre les bases et les pays, risquent d’intervenir durant le mois de juin.