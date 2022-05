Génocide rwandais: un ancien préfet comparaît devant la cour d’assises de Paris

Les crimes de génocide sont imprescriptibles et les victimes ont la mémoire longue. Laurent Bucyibaruta, l’ancien préfet de Gikongoro, au Rwanda, comparaît depuis le 9 mai devant la cour d’assises de Paris, après avoir vécu en France sans être inquiété durant 28 ans. Son procès ne se terminera qu’en juillet prochain. Son avocat, Me Bijou Duval, invoquant le délai de 22 ans séparant la mise en examen de son client et sa comparution aux assises, a réclamé l’annulation des poursuites, mais sa demande a été rejetée.