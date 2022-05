Coup dur pour Roland-Garros: un match de qualifications soupçonné de trucage!

Les paris sportifs sont au cœur des débats en Belgique ces derniers jours. Mais plus que tout, c’est au sein des sports eux-mêmes que les dérives sont les plus nombreuses. C’est notamment le cas à Roland Garros cette année ! Lors de la première journée de qualifications pour Roland Garros, la rencontre opposant l’Espagnol Barnabe Zapata Miralles et l’Isréalien Dudi Sela a été jugée suspecte et fait désormais l’objet de « vérifications » de la part des autorités compétentes selon nos confrères de l’Équipe. La raison ? Des paris anormalement élevés lors du deuxième set que l’Espagnol a gagné 6-0 après avoir remporté le premier 6-3.

Les choses devraient se décanter assez vite, en tout cas.