Vers une année record dans le secteur des jobs étudiants

Les jeunes cherchent aujourd’hui à la fois un job qui sera bien payé et qui ne demande pas forcément trop d’effort, mais aussi un job qui va leur plaire. Cette année, la demande est sans conteste plus importante. Les jeunes ont besoin de payer leurs études ou leur kot, leurs vacances ou retrouver une vie sociale après une longue période de confinement. »

Infor-Jeunes a connu au premier trimestre un doublement de la consultation de ses pages consacrées aux jobs étudiants. Selon Pierre Targnion, le porte-parole, les demandes se portent le plus vers la grande distribution, l’industrie et l’horeca : « Même si on constate un petit traumatisme dans ce dernier secteur où, pendant la crise sanitaire, beaucoup de jeunes se sont retrouvés du jour au lendemain sans revenus car congédiés, sans compensations. C’est resté dans les mémoires dans un secteur déjà pas facile pour ses horaires. »