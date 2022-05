Tarik Tissoudali remporte le Soulier d’Ebène en devançant Onuachu et Zirkzee!

Tarik Tissoudali, l’attaquant de La Gantoise, a remporté le Soulier d’Ebène, le trophée récompensant le meilleur joueur d’origine africaine de la saison en Belgique, jeudi lors d’une cérémonie virtuelle.

Tissoudali, 29 ans, a inscrit 27 buts et délivré 9 assists toutes compétitions confondues en 51 rencontres avec les Buffalos cette saison. Avec Gand, l’international marocain a remporté la Coupe de Belgique cette saison après une victoire aux tirs au but contre Anderlecht. La Gantoise n’avait cependant pas réussi à se hisser dans le top 4 et a dû disputer les Europe playoffs qu’elle est déjà assurée de remporter avant la dernière journée samedi.