Schaerbeek: une plainte pour sexisme secoue la majorité communale

Après avoir déposé un premier signalement interne auprès de la bourgmestre en février dernier, Sihame Haddioui (Ecolo) a déposé plainte pour acte de sexisme et attentat à la pudeur contre l’échevin du Budget, Michel De Herde (Défi), qui nie les faits.

Ce lundi l’échevine schaerbeekoise de la Culture, de l’Egalité des genres et des chances, Sihame Haddioui (Ecolo), a déposé plainte pour acte de sexisme et attentat à la pudeur par le biais de son avocate contre un autre échevin de la commune, Michel De Herde (Défi), quant à lui en charge de l’Enseignement, des Crèches, du Parascolaire et du Budget. Elle porte des accusations pour des faits dont la gravité risque de mettre à mal l’ambiance de travail au sein de la majorité communale Liste du bourgmestre-Ecolo-Groen.