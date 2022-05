Roland-Garros: Djokovic, Nadal et Alcaraz dans la même partie de tableau!

On avait pressenti que le tirage au sort de ce Roland-Garros pouvait être détonant, si la malice s’en mêlait et on n’est pas déçu. Il y aura bien une première partie de tableau « de la mort » avec Djokovic, Nadal et Alcaraz réunis et, donc, un potentiel « Novak-Rafa » dès les quarts !