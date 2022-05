Premier League: Everton sauvé, les images incroyables des supporters sur la pelouse (photos)

La saison d’Everton n’a pas été facile, loin de là ! Encore ce soir, les hommes de Lampard n’emmenaient pas large à la pause puisqu’ils étaient menés 0-2 par Crystal Palace.

Mais grâce à une deuxième mi-temps de feu, les joueurs d’Everton ont réussi à inverser la tendance pour revenir au score et même prendre l’avantage à cinq minutes du terme. Ce but, synonyme de maintien en Premier League, a rendu fou les supporters locaux et certains ont même réussi à rentrer sur la pelouse. En fin de match, les fans ont même envahi complètement la pelouse, chose qui est évidemment devenue très rare en Angleterre ces dernières années !