Covid: c’est maintenant qu’on doit préparer son retour

Pour la première fois depuis deux ans, les politiques ont l’occasion de réfléchir et de ne plus courir derrière le virus. Ils peuvent anticiper, et ils devront le faire.

La vie comme avant. Tellement naturelle qu’on en a presque oublié que c’est depuis deux mois seulement que nous retrouvons les rencontres et les déplacements sans entraves (mais pas sans prudence) : entrer dans un magasin, inviter pour un barbecue, aller à un concert, au théâtre. Et personne ne pourra nous reprocher de faire les cigales cet été avec pour seules – mais hélas pas minces – limites, désormais, l’explosion des prix et l’assèchement des portefeuilles. Mais le virus, lui, connaît plus !