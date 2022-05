Football: Chelsea verrouille sa 3e place, Hambourg proche d’un retour en Bundesliga

En battant Crystal Palace 3-2 dans un match de la 33e journée, Everton a assuré son maintien. En effet les Toffees, 16e, totalisent 39 points, quatre de plus que Leeds (18e). Pourtant, les choses avaient mal débuté pour Everton puisque Jean-Philippe Mateta (21e, 0-1) et Jordan Ayew (36e, 0-2) avaient mis les visiteurs à l’aise. Mais Michael Keane (54e, 1-2, Richarlison (76e, 2-2) et Dominic Calvert-Lewin (85e, 3-2) ont signé la remontée salutaire. Chez les Glazers (45 points, 13e), Chritisna Benteke est monté au jeu (71e).

Enfin, le duel de la 13e journée entre Aston Villa et Burnley, qui s’est terminé par, un partage 1-1 concernait également la descente. Si les Villans (45 points, 14e) sont déjà tournés vers la saison prochaine, les Clarets sont 17e avec 35 points, tout comme Leeds (18e).

En Allemagne, le SV Hambourg, 3e de la 2e Bundesliga, a remporté 0-1 le barrage aller contre le Hertha Berlin, le 16e de la Bundesliga. Averti (49e), Dedryck Boyata a joué tout le match avec l’équipe de la capitale.

Si elle a été intense, la première période a été pauvre en occasions de but. Tablant sur son courage, le HSV a eu une bonne occasion par Robert Glatzel, qui a vu sa frappe repoussée du pied par Oliver Christensen (32e). Face à des Berlinois à court d’idées, les Hambourgeois se sont montrés plus dangereux notamment par Kittel (68e). Les Rothosen aborderont le match retour ce lundi 23 mai à 20h30 avec un léger avantage et avec l’espoir de retrouver la Bundesliga quatre ans après l’avoir quittée.

Aux Pays-Bas, les matchs aller des demi-finales des playoffs pour le ticket en Conference League se sont soldés par la victoire 3-2 de Heerenveen sur l’AZ Alkmaar et celle 3-1 d’Utrecht sur Vitesse Arnhem de Lois Openda. Les retours auront lieu le dimanche 22 mai.

Alors que Sydney van Hooijdonk a ouvert la marque (58e, 1-0), Heerenveen s’est imposé in extrémis grâce à des buts en toute fin de rencontre de Amin Sarr (90e, 2-2) et Tibor Halilovic (90e+4, 3-2). Entre-temps Hakon Evjen (59e, 1-1) et Vangelis Pavlidis (65e, 2-2) avaient renversé la situation en faveur du club d’Alkmaar. Titulaire chez les vainqueurs, Anas Tahiri a été remplacé à la 84e minute.