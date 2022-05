Villégiatures: les saisons estivales passent, les hébergements insolites restent

La principale qualité d’un logement de vacances en 2022 ? Qu’il soit insolite, pardi ! Bon, on exagère un peu. Mais pas tant que cela tout de même, à voir les offres d’hébergement qui ringardisent définitivement ces derniers mois hôtels en bord de mer et chalets à la montagne, par exemple, et promeuvent à la place la cabane – flottante ou non –, la yourte, le tipi, la bulle, le hamac sous toile, la péniche ou le phare, dans une liste qui ne pourrait être exhaustive tant l’imagination en la matière semble presque inépuisable.