Inondations: la Wallonie va centraliser les réclamations des sinistrés en attente d’indemnisation

Le centre d’appel du numéro 1718, déjà disponible pour les sinistrés des inondations de l’été dernier qui ont des questions, va désormais aussi servir à centraliser les demandes des personnes attendant toujours indemnisation de leur assureur, communique vendredi le cabinet du ministre-président wallon Elio Di Rupo.

« L’administration wallonne centralisera toutes les réclamations des sinistrés. Elle les relayera ensuite aux différentes compagnies d’assurance, via l’ombudsman des assurances, en insistant pour qu’un suivi plus rapide y soit apporté et en leur demandant de proposer des solutions concrètes aux problèmes rencontrés », explique le communiqué.