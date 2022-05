L’échevine de Schaerbeek qui a porté plainte contre son collègue témoigne: «J’avais peur de parler» Après avoir déposé un premier signalement interne auprès de la bourgmestre en février dernier, Sihame Haddioui (Ecolo) a déposé plainte pour acte de sexisme et attentat à la pudeur contre l’échevin du Budget, Michel De Herde (Défi), qui nie les faits.

Maison communale de Schaerbeek. - Photonews.

Par F.Dq et A.Se Publié le 20/05/2022 à 09:03 Temps de lecture: 2 min

Ce lundi l’échevine schaerbeekoise de la Culture, de l’Egalité des genres et des chances, Sihame Haddioui (Ecolo), a déposé plainte pour acte de sexisme et attentat à la pudeur par le biais de son avocate contre un autre échevin de la commune, Michel De Herde (Défi), quant à lui en charge de l’Enseignement, des Crèches, du Parascolaire et du Budget. Elle porte des accusations pour des faits dont la gravité risque de mettre à mal l’ambiance de travail au sein de la majorité communale Liste du bourgmestre-Ecolo-Groen.

« Ça a commencé avec des blagues graveleuses depuis ma prise de fonction, il y a eu une remarque à caractère sexuel sur mon physique lors de la fête du personnel. Et globalement un sentiment d’insécurité, avec une escalade dans ses agissements. Ce sont les faits qui se sont déroulés lors du conseil communal d’octobre, donc en public, qui m’ont décidée à agir. Il a commencé à me chuchoter des remarques déplacées sur mon physique… Il m’a dit que j’avais de beaux seins… Avant de caresser ma cuisse, ce que j’ai stoppé d’un mouvement net. »

L’épisode la laissera sous le choc, poursuit-elle, en expliquant que la conjoncture politique de l’époque l’empêchera toutefois de faire directement remonter l’affaire. « J’ai pris quelques semaines pour réfléchir, mais le gros inconvénient c’est qu’on commençait les négociations budgétaires. J’avais peur de parler. »

