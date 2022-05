NBA: Boston corrige Miami et égalise à une victoire partout (vidéo)

Le retour de Marcus Smart (24 points, 12 assists et 9 rebonds) et Al Horford (10 points), absents lors du premier match, a fait du bien aux Celtics, qui ont également pu compter sur Jayson Tatum (27 points) et Jaylen Brown (24 points, 8 rebonds) ainsi que sur Grant Williams, à nouveau redoutable en sortie de banc avec 19 points.

En face, Jimmy Butler (29 points) a tenté de maintenir le Heat à flot, mais il était trop isolé. Seuls Gabe Vincent (14points), Victor Oladipo (14 points) et Tyler Herro (11 points) l’ont timidement relayé, Bam Adebayo étant limité à 6 points.