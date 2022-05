Kylian Mbappé vers une prolongation au PSG? Le Real Madrid serait pessimiste selon un média espagnol

Real Madrid ou Paris Saint-Germain ? Le dénouement est proche dans le dossier Kylian Mbappé, qui devrait selon toute vraisemblance annoncer ce dimanche sa décision quant à son avenir. Et si le Real Madrid semble pour le moment tenir la corde, la presse espagnole ne serait plus convaincue de la signature du Français chez les Merengue, comme l’explique Josep Pedrerol, de l’émission El Chiringuito.

« Au Chiringuito, nous avons fait naître les expressions ‘tranquilo’ et le ‘tic tac’ mais cette semaine est né le ‘attention’ et peut-être le ‘il ne vient pas’ », confie-t-il. « J’estime difficile que Mbappé signe au Real. Au club, ils sont très pessimistes. »

Et même si l’information est à prendre avec des pincettes, ce retournement de situation viendrait de la nouvelle offre du PSG, qui aurait proposé à Mbappé de devenir le patron du projet sportif du club, et donc de choisir l’entraîneur ainsi que les joueurs à recruter, comme l’a expliqué Edu Aguirre, autre journaliste de l’émission espagnole.