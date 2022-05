Œuvres inspirantes: de Walt Whitman à Walt Disney

Walt Whitman, que j’ai lu durant ma première année au Royal College of Art :

“When I heard at the close of the day how my name had been receiv’d with plaudits in the capitol, still it was not a happy night for me that follow’d…”

(“Quand j’ai entendu à la fin de la journée comment mon nom avait été reçu avec des applaudissements dans la capitale, ce n’était toujours pas une nuit heureuse pour moi qui a suivi…”).

C’est fantastique. Quand je suis arrivé plus tard à New York, j’étais persuadé que tous les écoliers américains connaissaient Whitman… et en fait, ils n’en avaient jamais entendu parler. C’était incompréhensible pour moi qui, vers 14 ans, avais lu Delight in Disorder de Robert Herrick :

“A sweet disorder in the dress