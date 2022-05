Les profils les plus recherchés sur le marché de l’emploi

Trois-quarts des employeurs éprouvent des difficultés à pourvoir leurs postes vacants. C’est dans l’IT que la tension est la plus forte.

En dépit des nombreux nuages qui s’accumulent dans le ciel économique, plombé par l’inflation, les intentions de recrutement restent positives en Belgique. C’est la conclusion du Baromètre de l’emploi de ManpowerGroup, réalisé auprès de plus de 500 employeurs : 41 % d’entre eux prévoient toujours d’augmenter leurs effectifs d’ici septembre 2022, tandis que 16 % prévoient de les réduire.

« Dans un contexte de plus grande incertitude et de pression sur les coûts, les employeurs prévoient de ralentir le rythme des embauches au cours du prochain trimestre, même s’ils continuent de rapporter des intentions de recrutement très favorables dans les trois régions et dans les 10 secteurs sondés », constate Sébastien Delfosse, Managing Director de ManpowerGroup BeLux.