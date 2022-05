Météo: la police ferme le Bois de la Cambre ce vendredi

La police de la zone Bruxelles a indiqué sur son compte Twitter qu’en « raison des conditions météorologiques, le Bois de la Cambre serait fermé dès 10h ce vendredi et ce jusqu’à nouvel ordre ». Les automobilistes seront donc priés de contourner le Bois.

Des pluies soutenues ou des averses orageuses intenses envahiront le pays à partir de la France en cours de matinée. De fortes pluies, de violents coups de vent et des chutes de grêle pourront se produire en cas d’averses orageuses, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM).

Les prévisions

En fin d’après-midi, le temps redeviendra plus sec à partir de l’ouest avec des éclaircies. Les maxima varieront entre 18ºC le long du littoral et 27ºC en Gaume. En dehors des ondées orageuses, le vent sera faible d’est ou de direction variable, s’orientant en cours d’après-midi entre l’ouest et le sud-ouest en devenant modéré à parfois assez fort.

Ce soir et la nuit prochaine, les dernières précipitations s’évacueront vers l’Allemagne et les Pays-Bas, puis le ciel se dégagera. Des nuages bas se formeront ensuite en cours de nuit. Les températures redescendront entre 7 et 13ºC. Le vent sera généralement modéré d’ouest à sud-ouest.