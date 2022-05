Frank Lampard réagit à l’accrochage de Patrick Vieira avec un supporter d’Everton: «Je suis désolé pour lui»

Patrick Vieira est au cœur de la polémique après avoir frappé un fan d’Everton qui était venu le provoquer, suite à la défaite de Crystal Palace chez les Toffees (3-2). Si le coach français n’a pas souhaité s’exprimer sur l’incident, Frank Lampard lui, a réagi, se disant désolé, alors que les fans d’Everton étaient montés sur la pelouse pour célébrer le maintien en Premier League.

« Je me sens désolé pour Patrick et je ne l’ai pas vu à la fin à cause de la réaction », a expliqué Lampard après la rencontre. « Bien sûr, il traverse le terrain de 80 mètres en courant et se retrouve face à un grand nombre de nos supporters, donc ce n’est pas facile. Mais il n’y a pas eu de problème à ma connaissance. C’est juste de la pure joie de la part de nos fans de rester dans le championnat. »