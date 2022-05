Yves Van Laethem sur la variole du singe: «On ne comprend pas, cela ne s’est jamais produit»

Cette maladie existe depuis une dizaine d’années. Se manifestant avec des symptômes grippaux, des courbatures et une éruption cutanée semblable à la varicelle, elle est a priori sans gravité, mais peut cependant devenir mortelle dans certains cas. « La plupart des gens guérissent sans problème. Mais une fois encore, les personnes plus fragilisées peuvent encourir plus de risques. La mortalité varie entre 1 et 10 % chez les plus âgés ou les personnes immunodéprimées, la souche congolaise étant plus mortelle. »

Si la maladie est connue, sa propagation actuelle interroge l’infectiologue. Normalement propre à l’Afrique, le fait qu’elle apparaisse dans des pays comme la Belgique ou l’Espagne est par exemple inhabituel. « C’est vrai que ce sont des pays dans lesquels normalement on ne doit pas trouver des cas. L’autre curiosité c’est que la communauté homosexuelle semble plus touchée et que la transmission n’a pas l’air d’être liée directement à l’Afrique. On ne sait pas comment ces personnes ont contracté la maladie. On n’a jamais eu autant de cas à la fois et on ne comprend pas, cela ne s’est jamais produit », s’interroge l’expert.