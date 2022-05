Impôts: comment déclarer ses revenus immobiliers?

On sait les habitants du royaume friands de briques. Mais quelles conséquences le fait d’être propriétaire a-t-il sur vos impôts ? La note n’est pas forcément salée. Tout dépend en réalité de ce que l’on fait de son bien.

Allez, commençons par une bonne nouvelle. Dans le domaine de la fiscalité immobilière, un premier type de bien est totalement exonéré d’impôts : votre habitation personnelle. Il ne faut même pas la signaler dans la déclaration de revenus. Cela ne signifie malheureusement pas qu’elle n’est pas taxée du tout. Les Régions, provinces et communes surtout vont prélever ce que l’on appelle le précompte immobilier, reçu séparément de la déclaration fiscale. « D’ailleurs, celui-ci porte mal son nom car il ne s’agit pas d’une avance. C’est une taxe pure et dure », précise Sabrina Scarna, avocate fiscaliste chez Tetra Law. L’autre bonne nouvelle, c’est que les autres biens (excepté l’habitation donc) bénéficient d’une fiscalité plutôt avantageuse, basée sur le fameux « revenu cadastral ». Il s’agit du revenu moyen que le bien immobilier rapporterait à son propriétaire en un an.