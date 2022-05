Steven Gerrard: «Nous voulons rendre la tâche aussi difficile que possible à Manchester City» (vidéo)

Le dénouement de la saison est proche en Premier League, où le suspense est à son apogée. Dimanche à 17h aura lieu la dernière journée, et Manchester City ne compte qu’un petit point d’avance sur Liverpool en tête du classement, avant d’affronter Aston Villa, équipe entraînée par un certain Steven Gerrard… ancienne légende de Liverpool.

Interrogé sur cette dernière rencontre, l’ancien Reds a affirmé vouloir faire le maximum pour rendre la tâche difficile à Manchester City et pour prendre des points. « Nous allons chercher à leur rendre la tâche aussi difficile que possible, nous savons qu’ils ont des joueurs de classe mondiale et un manager de classe mondiale, mais notre forme est plutôt bonne en ce moment », a déclaré Gerrard au micro de Bein Sport. « Je ne pense pas que vous ayez jamais à vous soucier de l’intégrité quand vous me parlez, ou à l’un de nos joueurs ou à Aston Villa. Nous allons essayer d’être aussi organisés que possible et de rendre la tâche aussi difficile que possible, mais il y a trois points à jouer de notre point de vue et nous voulons nous battre pour chacun d’entre eux. »