Quatre joueurs de Francfort, trois des Rangers: découvrez l’équipe de la saison en Europa League

Quatre joueurs de Francfort, le club victorieux, figurent dans l’Équipe de la saison de l’Europa League, a annoncé vendredi l’UEFA. Le gardien Kevin Trapp, décisif durant la séance de tirs au but, le défenseur Martin Hinteregger, le milieu de terrain Filip Kostic et l’attaquant Rafael Borré, buteur dans le temps réglementaire, ont été repris dans le onze de l’année choisi par le jury des observateurs techniques de l’UEFA.

Francfort a remporté l’Europa League mercredi en battant aux tirs au but les Rangers (1-1, 5-4). Trois joueurs du club écossais se retrouvent également dans l’Équipe de l’année, avec le défenseur Calvin Bassey, le latéral James Tavernier, meilleur buteur de la compétition, et l’attaquant Ryan Kent. Deux joueurs de West Ham, le défenseur Craig Dawson et le médian Declan Rice, et deux de Leipzig, le milieu Konrad Laimer et l’attaquant Christopher Nkunku, complètent ce onze idéal.