Plus de 700 poèmes pour le Flirt flamand

Depuis 2019, la Foire du livre de Bruxelles accueille le Flirt flamand, un trait d’union entre les littératures néerlandophone et francophone de Belgique. Une manière de découvrir la littérature de l’autre. Un mariage en quelque sorte, incarné par le couple Lize Spit et Thomas Gunzig, qui se sont prêtés à ce jeu de découvertes transfrontalières.

Mais cette année 2022, pas de Foire du livre. Cela n’a découragé personne. Et Literatuur Vlaanderen, la Maison internationale des littératures Passa Porta et la Foire du livre ont concocté un concours de poésie. Il fallait l’oser, en ces temps où la poésie est devenue quasi absente des tables des libraires et des médias. Et ça a fonctionné ! Malgré les contraintes imposées. Car Lize Spit et Thomas Gunzig ont écrit le premier et le dernier vers du poème. Le premier par Lize : « Une pieuvre a trois cœurs », le dernier par Thomas : « Et quand l’un après l’autre ils se taisent, la nuit tombe dans les fonds marins. »