Attaque au couteau en Norvège : le suspect marié à l’une des victimes

L’auteur présumé de l’attaque au couteau qui s’est produite vendredi dans le sud-est de la Norvège était marié à l’une des personnes blessées dans l’incident, a indiqué la police norvégienne, précisant qu’il s’agissait d’une famille syrienne.

Trois blessés dont un grave

« Nous pouvons confirmer qu’il y avait un lien familial entre l’auteur de l’attaque et l’une des personnes poignardées », a indiqué l’inspecteur Odd Skei Kosvteit dans un communiqué. « C’est une famille de Syrie et l’auteur et l’une des blessées sont mariés », a-t-il ajouté.