Les prévisions météo de ce vendredi, province par province

Ce vendredi, de nouveaux épisodes orageux vont traverser notre pays d’ouest en est. Des pluies soutenues en provenance de la France toucheront d’abord les provinces du Hainaut et de Flandre-Occidentale, pouvant parfois mener à des violents coups de vent et chutes de grêle. Pour l’instant, la province du Hainaut reste en alerte jaune et les températures sur place avoisineront les 18 degrés en matinée, les 20 degrés pendant l’après-midi, avant de redescendre sous la barre des 15 degrés ce soir.

Le Brabant wallon, Bruxelles et Namur en code orange

En cours de journée, ces averses orageuses vont progresser vers l’est du territoire, atteignant les provinces de Namur et du Brabant wallon, ainsi que la Région bruxelloise. Ces dernières viennent d’ailleurs d’être placées sous code orange par l’Institut royal météorologique (IRM). Les averses orageuses pourront être accompagnées de violents coups de vent et de grêle. À Bruxelles, les rafales de vent pourront atteindre les 60 km/h. Le centre du pays connaîtra des températures entre 20 et 23 degrés Celsius.

Des rafales de 90 km/h à Liège et dans le Luxembourg

Ce vendredi, les provinces de Liège et de Luxembourg étaient les premières à être placées sous code orange par l’IRM. Épargnées par les précipitations jusqu’à ce midi, elles connaîtront des précipitations qui devraient atteindre entre 31 et 50 mm par heure, avec des rafales de vent d’au moins 90 km/h. L’IRM précise que des orages violents pourraient avoir lieu localement ailleurs.

En fin d’après-midi, le temps redeviendra plus sec à partir de l’ouest avec des éclaircies. En soirée, les dernières précipitations quitteront la province du Luxembourg pour l’Allemagne et les Pays-Bas, laissant un ciel plus dégagé en Belgique. Des nuages bas se formeront ensuite en cours de nuit.