Roman graphique: T’Zée, le fantôme noir de Mobutu

Vieux Léopard ou vieux salopard ? Après 31 ans d’un règne brutal, le maréchal-président Mobutu Sese Seko est mort en exil, au Maroc, en 1997. Appollo et Brüno ont écrit la tragédie noire de son double, T’Zée, et de son pays disparu, le Zaïre. Dans cette fiction, c’est Mami-Wata, l’esprit du grand fleuve, la déesse suprême, qui mène la danse. Les conseillers, les épouses, les villes et les yachts portent des noms fictifs. Mais qu’on ne s’y trompe pas : la violence de l’histoire est bien réelle. Entre magie, fétiches et serpents de la politique, T’Zée raconte la fin du Léopard en même temps que le crépuscule d’un régime corrompu.