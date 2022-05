Lancement d’une nouvelle plateforme pour rendre les soins liés à l’obésité accessibles et efficaces Les dernières études montrent que plus d’un adulte sur deux est en surpoids en Belgique.

Par Belga Publié le 20/05/2022 à 12:36 Temps de lecture: 2 min

Un groupe d’experts de l’obésité a lancé vendredi l’« Obesity Platform Belgium » (OPB). Dans le monde entier, la maladie devient un problème plus important, y compris dans notre pays. Les données les plus récentes montrent que 55 % des adultes en Belgique sont en surpoids et que 21 %, soit près de deux millions de Belges, sont concernés par l’obésité. Lutter contre les préjugés sur l’obésité Pourtant, malgré l’ampleur du problème, le monde porte un regard trop simpliste sur les personnes obèses, affirment les experts. Les gens pensent souvent que l’on peut remédier à la maladie en mangeant moins et en faisant plus d’exercice. Mais ce raisonnement erroné peut conduire à des décisions cliniques mal informées, à des recommandations inexactes et à une allocation improductive de ressources limitées.

La plateforme a donc une mission claire : combattre les préjugés et les mythes sur l'obésité et informer les décideurs politiques et les autres acteurs sur la nature et les méthodes de traitement de la maladie. « C'est le moment, maintenant que l'obésité est inscrite dans la liste des priorités sanitaires 2022-2024 du ministre fédéral Frank Vandenbroucke », indique l'OPB.