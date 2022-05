Le combat des festivals au Core de Bruxelles

Il est loin le temps où football et salons se partageaient seuls le plateau du Heysel. Dorénavant c’est la musique qui y donne le la avec le Palais 12, le retour de Couleur Café et d’Arena 5, les Stones, Ed Sheeran et Coldplay au stade roi Baudouin et les petits nouveaux Core Festival et Atom Festival.

Cela fait beaucoup et c’est bien si ces événements font le plein même si on peut regretter la disparition au centre-ville du BSF qui avait son public. « Il est de plus en plus compliqué de monter de gros shows dans le centre », nous a confirmé le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close. « On est un peu victimes de notre succès. Bruxelles-les-Bains aussi a dû s’arrêter. On manque de place. D’autres événements non musicaux continueront d’être organisés, comme le tapis de fleurs à la Grand-place. On peut être satisfaits de l’offre proposée par la Ville mais je dis aussi aux dix-huit autres communes d’être le réceptacle d’événements urbains. »