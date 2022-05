PSG ou Real Madrid? Vers le dénouement du feuilleton Kylian Mbappé

La réception des Messins, engagés dans une folle course au maintien, aurait pu être l’occasion d’une fête pour le PSG et ses supporteurs, avec les célébrations du dixième titre de champion du club, acquis fin avril, et les adieux à des joueurs susceptibles de quitter le club, comme Angel Di Maria.

Mais tout tourne désormais autour de Mbappé, en fin de contrat en juin et qui a promis qu’il donnerait sa décision avant le début du rassemblement de l’équipe de France, le samedi 28 mai.

Une source proche de l’entourage du joueur envisageait jeudi une prise de parole entre ce week-end et le courant de la semaine prochaine tandis que plusieurs médias, comme L’Equipe ou RMC, ont évoqué une annonce possible dès ce week-end.

En Espagne, on ne sait plus où donner de la tête. Après avoir annoncé en grande pompe le « oui » du joueur au Real Madrid mardi, évoquant un accord « finalisé », le quotidien sportif espagnol Marca s’est montré moins affirmatif vendredi, évoquant une direction madrilène « de plus en plus déconcertée ». Et l’hypothèse de voir Mbappé rester en France, commençait même à être évoquée par certains médias espagnols.

Hésitations

La décision de Mbappé aura un énorme impact sur la compétitivité du PSG ces prochaines saisons, ou sur les revenus d’un Real désireux d’inaugurer son stade Santiago-Bernabeu rénové avec une nouvelle recrue « galactique ».

En attendant, l’incontournable attaquant de 23 ans est en train de boucler un exercice historique, tout proche de devenir le premier joueur à terminer à la fois meilleur buteur (25) et meilleur passeur de Ligue 1 (17) la même saison.

Le hasard du calendrier lui a proposé comme dernier adversaire Metz, dont l’entraîneur Frédéric Antonetti a été l’un des rares à le critiquer cette saison. « J’adore ce joueur mais il gagnerait à avoir un comportement un peu plus humble », avait lancé le technicien en septembre dernier.

C’était aussi en Moselle que « Kyky » avait disputé son premier match comme Parisien, le 8 septembre 2017 (5-1).

Supporters, dirigeants, joueurs… Toute la planète foot espère désormais le dénouement de cette saga initiée en 2017, lorsque le Real avait déjà tenté d’attirer Mbappé finalement recruté par le Paris SG pour 180 M EUR, puis relancée l’été dernier, lorsque le PSG avait rejeté les avances madrilènes.

Ancelotti serein

Toute la planète foot, sauf peut-être le débonnaire entraîneur merengue Carlo Ancelotti, qui s’est dit très serein. « Je ne tient pas compte du cas Mbappé. Le seul sujet qui compte pour moi, c’est la finale de la Ligue des champions, et cela me rend très tranquille », a ironisé l’Italien jeudi.

Il faudra voir quel accueil sera réservé samedi au Parc des Princes à Mbappé, sifflé en début de saison pour ses envies d’ailleurs avant de mettre tout le public d’accord par ses prestations XXL.

L’accueil du Parc devrait en revanche être unanime pour Di Maria, le meilleur passeur de l’histoire du PSG (113), qui fera ses adieux après sept années de coeurs avec les doigts (sa célébration fétiche).

D’autres pourraient aussi faire leurs adieux au club, comme le gardien Keylor Navas ou l’entraîneur Mauricio Pochettino, dont l’avenir s’écrit en pointillés depuis l’élimination dès les 8es de finale de Ligue des champions contre le Real Madrid, en mars.