«Marginales»: raconter l’actualité par la fiction

M arginales a été créée en 1945 par l’écrivain Albert Ayguesparse, prix Rossel 1952, l’homme de lettres Pierre-Louis de Muyser et le politicien Joseph Bracops. Ayguesparse l’a dirigée jusqu’en 1990, il avait alors 90 ans. C’était un écrivain engagé, un poète du réalisme social. Il voulait faire de sa revue la voix de la littérature belge dans le concert social.

La revue a hiberné pendant sept ans. Jusqu’en 1998 et son nº 230. Et c’est Jacques De Decker, ancien journaliste au Soir, secrétaire perpétuel de l’Académie royale de langue et littérature françaises de Belgique, qui l’a ressuscitée. « C’est lui qui lui a donné son inflexion actuelle : parler de l’actualité à travers le prisme de la fiction », explique Vincent Engel, écrivain, chroniqueur et professeur à l’UCLouvain et à l’Ihecs.