Prix du carburant: le PTB organise des actions dans tout le pays ce samedi

Ce samedi 21 mai, le PTB organisera 34 actions aux quatre coins de la Belgique, dans l’espoir de bloquer le prix du carburant. « L’explosion des prix rend la situation intenable pour les travailleurs et les familles », a déclaré Germain Mugemangango, chef de groupe PTB au Parlement wallon et porte-parole francophone du parti dans les colonnes de Sudinfo.

« Nous demandons le blocage du prix à maximum 1,40 €/l via la suppression des accises. Notre pétition a déjà récolté plus de 95 000 signatures et nous avons déposé une proposition de loi au Parlement dans ce sens. Nous allons continuer à nous mobiliser jusqu’à ce que le gouvernement agisse », continue-t-il.