Orages: retards possibles à Brussels Airport, plusieurs vols annulés

Selon Brussels Airport, il n’y a pas de retards pour le moment, mais ils sont possibles dans les heures à venir. « Le centre de gravité de la tempête est attendu entre 13h30 et 15h00. Nous avons déjà pris des mesures préventives, mais si la foudre et le vent deviennent trop forts, cela aura un impact sur le tarmac », explique Nathalie Pierard, porte-parole.

L’aéroport conseille aux passagers de suivre de près le statut de leur vol via le site web. En cas de questions, ils peuvent toujours contacter directement la compagnie aérienne.

En concertation avec ses voisins français et allemands, la compagnie aérienne Brussels Airlines a déjà annulé cinq vols par précaution. De cette façon, le travail sur le tarmac, comme le chargement des bagages, peuvent être mieux réparti pendant la pluie et les retards pourront ainsi être limités. Il s’agit de vols vers Vienne, Genève, Oslo, Rome et Copenhague.

« Des pays étrangers nous a demandé de retirer certains vols du programme afin d’assurer une meilleure répartition », explique la porte-parole Kim Daenen. « Nous faisons tout notre possible pour replacer les voyageurs concernés et les amener à leur destination le plus rapidement possible. »

Brussels Airport et Brussels Airlines déclarent que les vols sont en principe sûrs pendant les orages, mais que les éventuels retards ou annulations sont principalement dus au fait que le travail sur le tarmac ne peut être effectué de manière optimale en raison de la violence des éclairs et du vent.

L’IRM émet une alerte orange

L’Institut royal météorologique (IRM) a étendu vendredi son alerte orange pour des averses orageuses à Bruxelles ainsi qu’aux provinces du Brabant wallon, de Namur, du Brabant flamand et du Limbourg. Plus tôt dans la matinée, les provinces de Liège et de Luxembourg avaient déjà été placées sous code orange. Le reste du pays est en alerte jaune.

Ces averses orageuses pourront être accompagnées de violents coups de vent et de grêle. Dans les provinces de Liège et de Luxembourg, les précipitations atteindront probablement entre 31 et 50 mm par heure ou entre 41 et 60 mm en six heures et seront sans doute accompagnées de rafales d’au moins 90 km/h, ce qui justifie le code orange. L’IRM précise que des orages violents pourraient avoir lieu localement ailleurs.

Le 1722 activé

Pendant ces orages, le SPF Intérieur rappelle de ne pas appeler le numéro 112 pour les dommages normaux causés par un orage mais de composer le 1722 ou d’utiliser le guichet électronique www.1722.be. Les lignes 112 sont ouvertes pour les situations qui peuvent mettre une vie en danger.