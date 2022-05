Codeco: le port du masque n’est plus obligatoire dès lundi dans les transports en commun

Le masque ne sera plus obligatoire à partir de ce samedi dans les transports en commun, mais il le restera chez le médecin, dans les pharmacies et les hôpitaux.

Le masque dans les transports en commun, c’est fini dès lundi. Il cessera d’être obligatoire dans les trains, trams, bus, métros et toute forme de transport en commun. Il reste en revanche obligatoire dans les hôpitaux, les cabinets médicaux et les pharmacies. Pour les visites de soins à domicile, le masque n’est plus requis que si la distance d’un mètre et demi ne peut être conservée. Dans les autres centres de soins tels que les dentistes, psychologues ou kinésithérapeutes, le masque reste recommandé quand la distance d’un mètre et demi ne peut être conservée. Partout où le port du masque est abrogé, il reste toutefois encore recommandé.

Le Codeco a également décidé d’abroger aussi toutes les restrictions concernant les voyages. Les voyages non essentiels ne sont plus déconseillés et toutes les obligations de quarantaines, de vaccinations et de test qui subsistaient tombent aussi, sauf pour les personnes qui reviennent d’un pays où sévit un variant qualifié d’inquiétant.