Coronavirus: une mesure reste en place après le Comité de concertation

Le masque dans les transports en commun, c’est fini dès lundi. Il cessera d’être obligatoire dans les trains, trams, bus, métros et toute forme de transport en commun. Il reste en revanche obligatoire dans les hôpitaux, les cabinets médicaux et les pharmacies. Pour les visites de soins à domicile, le masque n’est plus requis que si la distance d’un mètre et demi ne peut être conservée. Dans les autres centres de soins tels que les dentistes, psychologues ou kinésithérapeutes, le masque reste recommandé quand la distance d’un mètre et demi ne peut être conservée.

Partout où le port du masque est abrogé, il reste toutefois encore recommandé. Le baromètre corona est, quant à lui, désactivé. Concernant le Covid Safe Ticket, aucun cadre juridique n’a été envisagé pour une éventuelle reprise en cas de nouvelle augmentation des cas. Les restrictions concernant les voyages ont été abrogées.