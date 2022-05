Comité de concertation: le baromètre corona disparaît

Ce baromètre comprenait trois phases, reflétant le niveau de pression sur les services de santé, et influençait les décisions concernant l’Horeca, les évènements publics, et les activités récréatives.

Stade le plus élevé, le code rouge signifiait que le système de santé était surchargé, avec plus de 500 lits en soins intensifs occupés.

En code orange, la pression sur le système de santé était croissante, et le nombre de lits occupés en soins intensifs entre 300 et 500.

En code jaune, la situation était contrôlée et la pression sur les hôpitaux limitée, avec moins de 300 lits occupés en soins intensifs.

D’autres mesures prises

Le comité de concertation a également décidé qu’à partir de lundi prochain, le port du masque ne sera plus obligatoire dans les transports en commun, et que le certificat PLF ne devra plus être rempli pour voyager.