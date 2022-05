Guerre en Ukraine: action contre le diamantaire russe Alrosa

Les activistes ont déployé une banderole sur le bâtiment d’Alrosa sur laquelle on pouvait lire « Stop War. Stop blood diamonds. » (Arrêtez la guerre. Arrêtez les diamants du sang.) La façade du bâtiment a également été recouverte d’empreintes de mains de couleur rouge.

« Un quart des exportations de diamants russes va à Anvers », souligne Lene Jacobs, de l’ONG Vredesactie. « En 2021, ces exportations atteignaient 1,8 milliard d’euros selon des chiffres de la Banque nationale. Alrosa est en grande partie dans les mains des autorités russes. Ses bénéfices alimentent donc directement la machine de guerre russe. »

Pour le secteur du diamant, des sanctions feraient se déplacer le commerce du diamant vers Dubaï et l’Inde, où les règles relatives à l’enregistrement, au blanchiment et à la transparence sont plus lâches qu’en Belgique.