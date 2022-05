Sammy Mahdi: «Si j’étais wallon, je serais plus volontariste au lieu de regarder la tirelire fédérale»

Sammy Mahdi ambitionne de redonner une « place importante » au CD&V, parti dont il espère devenir président.

On commence à entendre que vous ne vous concentrez plus tellement sur vos dossiers de secrétaire d’Etat mais sur votre candidature à la présidence du CD&V…

Je suis où là en ce moment ? A New York pour parler du pacte sur les migrations. Je ne pense pas qu’à New York on vote pour le CD&V… En Belgique pas beaucoup non plus (rire). La question que j’entends plutôt c’est de savoir si je vais pouvoir lâcher la compétence de secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration qui me tient à cœur.