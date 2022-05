Festival de Cannes: le flop de la tactique TikTok

Cannes n’est pas la Chine ! Et la notion de liberté est coulée dans le béton de ses fondations. C’est rassurant. TikTok, le réseau social préféré des ados qui voulait dorer son image avec le plus grand festival du monde, l’éprouve à ses dépens. C’est pas mal ! Initiation au mot liberté. Le réalisateur franco-cambodgien Rithy Panh, qui offrait une belle caution en présidant le jury du premier festival TikTok, le #TikTokShortFilm, rassemblant une trentaine de vidéos très courtes (trois minutes max) proposées du monde entier, vient de démissionner pour ingérence. Et toc ! La grande opération de séduction du géant chinois prend un coup dans l’aile. Chassez le naturel, il revient au galop… « Il faut que TikTok comprenne qu’un jury, c’est souverain », a déclaré le cinéaste, rescapé des camps de travail des Khmers rouges, à l’AFP. « Vous pouvez choisir des films, ça s’appelle la sélection, choisir le jury, mais après il faut laisser le jury faire son travail. » Jamais il ne faut baisser la garde.