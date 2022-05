Le projet de grande ampleur d’Elon Musk pour l’Amazonie

Le milliardaire Elon Musk, en visite vendredi au Brésil, a annoncé sur Twitter le lancement de son programme de « connexion » internet par satellite pour des écoles isolées et de « surveillance environnementale » de l’Amazonie.

« Je suis super enthousiaste d’être au Brésil pour le lancement de Starlink pour 19.000 écoles non connectées dans des zones rurales et pour la surveillance environnementale de l’Amazonie », a tweeté l’homme le plus riche du monde, avant une rencontre avec le président brésilien Jair Bolsonaro près de Sao Paulo.