Le débat Diables rouges: les choix de Roberto Martinez en questions (Vidéo)

Dans notre talk foot, nos experts, Jean-François Remy, Christine Schréder et Philippe Gerday tirent les principaux enseignements de la sélection de Roberto Martinez

Les cadres sont évidemment de retour et deux nouvelles têtes font leur apparition : le médian de Lille Amadou Onana (20 ans) et le buteur de Vitesse Lois Openda (22 ans).

Le coach espagnol a repris 32 joueurs pour les quatre matches de Nations League de juin (le 3 contre les Pays-Bas, le 8 contre la Pologne, le 11 au pays de Galles et le 14 en Pologne).

De la sélection de mars dernier ne disparaissent pas moins de 10 joueurs sur 27 : Thomas Kaminski, Sebastiaan Bornauw, Siebe Van der Heyden, Albert Sambi Lokonga, Orel Mangala, Divock Origi, Dante Vanzeir, Christian Benteke, Yari Verschaeren et Jérémy Doku.

A noter que si l’Union SG et Anderlecht n’ont plus de représentants en équipe nationale, les champions de Belgique (FC Bruges) sont, par contre, bien représentés avec Simon Mignolet, Brandon Mechele, Hans Vanaken et Charles De Ketelaere. Le Club de Bruges est aujourd’hui le seul club belge représenté dans cette sélection.

D’ici le mois de novembre et le coup d’envoi de la Coupe du Monde au Qatar, les Diables n’auront « que » les matches de Nations League pour effectuer les derniers réglages.