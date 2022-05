«L’homophobie m’a volé ma chance de devenir réellement footballeur professionnel»

Ancien espoir du football tunisien, formé à Toulouse et aujourd’hui âgé de 34 ans, Ouissem Belgacem réalise son coming out il y a un an dans un roman autobiographique devenu référence. Douze mois plus tard, son récit résonne d’autant plus fort à la lecture des événements récents.

Cette semaine, Jake Daniels, un jeune footballeur professionnel anglais de 17 ans, est devenu le premier joueur professionnel britannique actuellement en activité à effectuer un coming out public. La parole va-t-elle enfin se libérer ?