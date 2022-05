Vivalia reprend peu à peu vie et espère un week-end calme

La direction générale, médicale, informatique et le président de Vivalia ont tenu ce vendredi à faire le point sur l’état d’avancement de la remise en activité de l’institution hospitalière luxembourgoise, très lourdement impactée par la cyberattaque du week-end dernier. Le président Yves Planchard a rappelé que « la priorité absolue était le retour à une offre de soins complète dès que tout le système informatique sera stable », mais il n’a pas donné de date. « On préfère attendre une ou deux semaines de plus mais que tout soit vraiment sécurisé au maximum », poursuit le directeur général Yves Bernard. « On gère de façon professionnelle pour que les patients soient le moins impactés. »