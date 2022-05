Football et homophobie, le mâle du siècle

Le 17 mai avait lieu la Journée mondiale contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie. Deux jours plus tôt, une énième polémique homophobe dans le milieu du football avait fait verser son torrent chronique de réactions indignées. Le tout, 24 heures après le rare coming out d’un joueur professionnel anglais en activité. L’occasion d’une plongée dans les vestiaires d’un football belge encore trop à l’étroit dans les combats de son siècle.