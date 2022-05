Variole du singe: un troisième cas détecté en Belgique, Frank Vandenbroucke réagit

Après une période d’incubation pouvant aller de 5 à 21 jours, les personnes infectées présentent généralement des symptômes légers au départ (fièvre, maux de tête, douleurs musculaires, douleurs dorsales, gonflement des ganglions lymphatiques et fatigue). Une éruption cutanée peut apparaître, souvent sur le visage, puis s’étendre au reste du corps. L’éruption change et passe par différents stades jusqu’à l’apparition d’une croûte. La plupart des personnes guérissent en quelques semaines. Exceptionnellement, ces symptômes peuvent être plus graves. Mais à ce stade, les cas rapportés en Europe sont majoritairement bénins et il n’y a pas de décès signalés.

En cas d’éruption cutanée suspecte, il est conseillé actuellement de prendre contact le plus rapidement possible avec les urgences qui orienteront éventuellement le patient vers un hôpital qui possède une plus grande expertise. Tant que la variole du singe n’est pas exclue ou que l’infection n’est pas guérie, tout contact rapproché avec d’autres personnes doit être évité et il est recommandé de ne pas avoir de contacts sexuels.

Les hommes qui ont des relations sexuelles avec d’autres hommes, ou les personnes qui ont des partenaires sexuels multiples, doivent être particulièrement vigilants.

Les personnes infectées devront être mises en isolement de contact jusqu’à ce que les lésions soient guéries. Les contacts à haut risque, tels que les cohabitants et les partenaires sexuels, sont quant à eux invités à surveiller leur état pendant 21 jours pour détecter les symptômes – compte tenu de la période d’incubation – et ne doivent pas être mis en quarantaine. Tout contact avec les femmes enceintes, les enfants et les personnes immunodéprimées doit être évité pendant cette période, selon M. Vandenbroucke (Vooruit).