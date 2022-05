Coronavirus: le masque sera toujours obligatoire dans certains trains

Bien que l’obligation de porter un masque buccal dans les transports publics soit levée lundi, les passagers devront toujours en porter un dans certains trains internationaux. C’est le cas, entre autres, du train de nuit vers l’Autriche et des trains Thalys vers et depuis l’Allemagne.

Et il y a effectivement encore des trains internationaux sur lesquels le masque reste obligatoire pour le moment, selon une enquête de Belga. C’est le cas, par exemple, de l’opérateur de trains à grande vitesse Thalys, mais uniquement pour les trains en provenance et à destination de l’Allemagne. « Parce que la législation allemande l’exige encore pour le moment », explique Mattias Baertsoen, porte-parole de Thalys.

Sur Nightjet, le train de nuit de la compagnie ferroviaire autrichienne ÖBB entre Bruxelles et Vienne, les passagers doivent toujours porter un masque buccal (masque FFP2). Il ne peut être retiré que lorsque le voyageur se trouve dans sa propre bulle et dans sa propre cabine, et pendant son sommeil, selon le site web de Nighjet.

Eurostar pas concerné

Dans les trains à grande vitesse Eurostar, en revanche, l’obligation de porter un masque buccal, qui s’appliquait encore dans les trains et les gares, est supprimée. Cela s’applique à l’ensemble du réseau, précise Stefanie Van Mierlo, porte-parole.