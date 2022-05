Premier League: Steven Gerrard pourrait être la bonne étoile de Liverpool, en cas de succès face à Man City

Durant sa longue carrière professionnelle à Liverpool (de 1998 à 2015), Steven Gerrard a remporté 11 trophées collectifs mais il lui a toujours manqué la cerise sur le gâteau : le sacre en Premier League. À trois reprises, il a terminé sur la seconde marche du podium (2002, 2009 et 2014) et la dernière fois est restée cruellement dans toutes les mémoires. En lice avec… Manchester City, Liverpool voit les « Skyblues » revenir à leur hauteur à deux journées de la fin après une défaite à domicile contre Chelsea, initiée par une glissade malencontreuse qui laisse le champ libre à Demba Ba pour mettre les Londoniens sur orbite. La perte du titre était consommée une semaine plus tard après un nouveau faux pas à Crystal Palace (3-3 après avoir mené 0-3 !).