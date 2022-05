Travailleurs pauvres: un phénomène qui va augmenter si on prend en compte le niveau de vie

La guerre en Ukraine et ses conséquences : la hausse des prix de l’énergie et celle des prix des biens de première consommation, ont plongé une série de ménages dans la précarité. Avec le risque accru de voir s’accentuer la tendance des « travailleurs pauvres », à savoir ces gens dont le travail ne suffit plus à nouer les deux bouts. « Les travailleurs pauvres sont ceux dont les revenus ne permettent pas aux ménages de passer au-dessus du seuil de pauvreté qui est fixé à 60 % du revenu médian », explique François Maniquet, économiste membre de l’IRES (Institut de recherches économiques et sociales), au sein de l’Université catholique de Louvain.

Une définition qui masque la réalité